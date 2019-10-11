2019-10-11T11:19:22+03:00
Происшествия

В Брянске на улице Калинина столкнулись три иномарки

Пострадали два человека
Ольга УМАРОВА
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Фото: Отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области.Фото: Отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области.
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В центре Брянска столкнулись три легковушки. ДТП произошло около 11 утра на улице Калинина в четверг, 10 октября.

По предварительным данным регионального УГИБДД, 22-летний водитель Volkswagen Golf ехал от улицы Красноармейской в сторону проспекта Московского. Парень не справился с управлением, выехал на "встречку" и протаранил две машины, которые ехали навстречу - «ЛИФАН»-214813 под управлением 38-летнего водителя и Skoda Octavia, за рулем которой находился 43-летний автомобилист.

Пострадал водитель «Фольксвагена». С многочисленными ушибами, в том числе головного мозга молодого человека госпитализировали. У его 47-летней пассажирки травмы оказались менее серьезными.

- После осмотра медиков женщине выписали лечение и отпустили домой, - говорят в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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