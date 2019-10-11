2019-10-11T11:02:15+03:00
Происшествия

В автоаварии под Брянском перевернулся грузовик

Пострадала 66-летняя женщина
Ольга УМАРОВА
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Фото: Отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области.Фото: Отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области.
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В Брянском районе в ДТП перевернулась грузовая машина. Авария произошла в четверг, 10 октября, около 11 утра на трассе «Орел-Смоленск».

По предварительной информации областного ГИБДД, 66-летняя водитель микроавтобуса Opel Movano ехала со стороны Брянска в сторону Смоленска. Автомобилистка врезалась в грузовик Isuzu, которые ехал в попутном направлении и поворачивал налево. За рулем находился 25-летний водитель.

От удара грузовик перевернулся. Пострадала водитель «Опеля».

- С переломом ребер и обеих бедер ее положили в больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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