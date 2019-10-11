В Брянске будут судить двух молодых людей за продажу «солей»
В Брянске на скамье подсудимых окажутся двое молодых людей, которых обвиняют в покушении на сбыт наркотиков. Как сообщает областная прокуратура, фигуранты дела - 25-летняя жительница Смоленской области и 21-летний житель Украины.
Пара занималась сбытом наркотических средств – «солей» и «спайсов» - с сентября 2018 года. Действовали они бесконтактным способом, оставляя заказчикам «закладки».
- Молодых людей задержали на месте сбыта наркотиков, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - В их телефонах нашли переписку с адресами «закладок» и фотографиями мест. Также «соль» и «спайсы» нашли в съемных квартирах обвиняемых.
Уголовное дело будут рассматривать в Советском районном суде. Девушку - по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере в составе организованной группы", парня - "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере в составе организованной преступной группы".
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ИСТОЧНИК KP.RU