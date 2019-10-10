2019-10-10T18:36:14+03:00
Общество

В Брянске умер экс-начальник управления печати и информации обладминистрации

Владимиру Чигиринову было 75 лет
Ольга УМАРОВА
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Фото: Пресс-служба Брянской областной Думы.Фото: Пресс-служба Брянской областной Думы.
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В Брянске умер бывший начальник управления печати и информации областной администрации Владимир Чигиринов. Как сообщает пресс-служба облдумы, Владимир Ефимович ушел на 76-м году жизни в среду, 9 октября.

Под его руководством на Брянщине реализовали крупные проекты по развитию отрасли печати и средств массовой информации. За вклад в развитие региона Владимир Чигиринов получил орден «Знак Почета», правительственные медали и многочисленные почетные грамоты.

- Главными чертами Владимира Ефимовича всегда были высокое чувство ответственности за порученное дело, справедливость, уважение к людям, - рассказали в Брянской областной Думе. - Активная жизненная позиция, стиль работы и умение сплотить вокруг себя единомышленников снискали ему авторитет и признание коллег.

Редакция «Комсомольской правды» - Брянск» выражает соболезнования родным и близким Владимира Ефимовича.

СПРАВКА «КП»

Владимир Ефимович Чигиринов родился 19 марта 1944 года селе Ардонь Клинцовского района. В 1961 году пошел работать на местную тонкосуконную фабрику. После армии работал в Клинцовском городском комитете комсомола, руководил Клинцовским городским профтехучилище.

С 1979 года - председатель исполкома Новозыбковского городского Совета народных депутатов, в 198 году его перевели в структуры областной исполнительной власти. С 1989 по 2003 годы руководил управлением издательств, полиграфии и книжной торговли Брянского облисполкома, управлением печати и информации администрации Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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