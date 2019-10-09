2019-10-09T21:27:23+03:00
Общество

Брянских водителей ждут сплошные проверки на дорогах во всех районах города

Сотрудники Госавтоинспекци будут проверять, как автомобилисты перевозят детей
Елена РАКОВА
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Водителей ждут сплошные проверки на дорогах во всех районах Брянска. Они состоятся 10 октября с 7.20 до 7.50 утра.

- Главная цель проверок - предупреждение ДТП с участием детей-пассажиров, - говорят в городской Госавтоинспекции. - Инспекторы ДПС расположатся у детских садов.

ГДЕ ПРОЙДУТ СПЛОШНЫЕ ПРОВЕРКИ

- Фокинский район: переулок Новозыбковский, 2 в районе детского сада № 42 "Пингвиненок"

- Володарский район: улица Тельмана, 66-А в районе детского сада № 149 "Сказочный"

- Советский район: улица Верхняя Лубянка, 9-а в районе детского сада № 70 "Родничок"

- Бежицкий район: микрорайон Московский, 53, 55 в районе детских садов № 147 "Голубые дорожки" и № 155 "Светлячок"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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