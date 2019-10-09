Брянских водителей ждут сплошные проверки на дорогах во всех районах города
Водителей ждут сплошные проверки на дорогах во всех районах Брянска. Они состоятся 10 октября с 7.20 до 7.50 утра.
- Главная цель проверок - предупреждение ДТП с участием детей-пассажиров, - говорят в городской Госавтоинспекции. - Инспекторы ДПС расположатся у детских садов.
ГДЕ ПРОЙДУТ СПЛОШНЫЕ ПРОВЕРКИ
- Фокинский район: переулок Новозыбковский, 2 в районе детского сада № 42 "Пингвиненок"
- Володарский район: улица Тельмана, 66-А в районе детского сада № 149 "Сказочный"
- Советский район: улица Верхняя Лубянка, 9-а в районе детского сада № 70 "Родничок"
- Бежицкий район: микрорайон Московский, 53, 55 в районе детских садов № 147 "Голубые дорожки" и № 155 "Светлячок"
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ИСТОЧНИК KP.RU