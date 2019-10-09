В Унече благоустроят парк имени Уральских добровольцев

СЕГОДНЯ 18:15 2019-10-09T18:15:19+03:00

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Парк культуры и отдыха имени Уральских добровольцев создали в бору Унечи в 60-х годах прошлого века. В нем установили 16 аттракционов, кафе «Поплавок», летнюю эстраду, танцевальную площадку, читальный павильон, бильярдную.

- Все сооружения в парке строили при участии почти всех предприятий и организаций города, - рассказывают в администрации Унечского района. - Со временем постройки обветшали, аттракционы пришли в негодность. Чтобы привести в порядок территорию площадью в 15 гектаров нужны большие денежные средства.

В этом году по инициативе жителей Унечи парк имени Уральских добровольцев приведут в порядок. По проекту на центральных воротах появится новая вывеска. Вдоль аллеи установят небольшое ограждение. Рабочие уже подготовили место для парковки и начали устанавливать бордюры вдоль центральной аллеи, чтобы подготовить ее к асфальтированию. В парке установят новые фонари, лавочки, урны, разобьют клумбы.

А еще отреставрируют три бюста, которые сохранились в парке с советских времен.

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ИСТОЧНИК KP.RU