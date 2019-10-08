Восемь жителей Карачевского района отправятся за решетку за кражу металла

СЕГОДНЯ 15:41 2019-10-08T15:41:57+03:00

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Сразу восемь жителей Карачевского района оказались на скамье подсудимых. Их обвинили в краже металла из железнодорожных вагонов.

Как установили в суде, кражи происходили с сентября 2018 года по январь 2019 года.

- Подозреваемые похитили металл из подсобного помещения местного жителя, а также дважды пытались похитить металл из железнодорожных вагонов на станции «Мылинка», - говорят в пресс-службе Брянской транспортной прокуратуры. - Однако их задержали на месте преступления.

Суд назначил всем фигурантам различные виды наказаний, в том числе лишение свободы. Приговор в законную силу пока не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU