В Брянске возле детского сада высадили аллею
Участники акции создали ландшафтную композицию
Аллея появилась у детского сада "Деснянские звездочки".Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Фокинском районе Брянска возле детского сада "Деснянские звездочки" высадили аллею.
Молодые деревья у дошкольного учреждения появились в рамках программы благоустройства территории прилегающей к дошкольному учреждению.
Как сообщают в Фокинской районной администрации, участники акции создали ландшафтную композицию из кленов, липы и кедра.
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ИСТОЧНИК KP.RU