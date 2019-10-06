2019-10-06T15:49:30+03:00
Общество

В Брянске возле детского сада высадили аллею

Участники акции создали ландшафтную композицию
Елена РАКОВА
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Аллея появилась у детского сада "Деснянские звездочки".Аллея появилась у детского сада "Деснянские звездочки".Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Фокинском районе Брянска возле детского сада "Деснянские звездочки" высадили аллею.

Молодые деревья у дошкольного учреждения появились в рамках программы благоустройства территории прилегающей к дошкольному учреждению.

Как сообщают в Фокинской районной администрации, участники акции создали ландшафтную композицию из кленов, липы и кедра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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