В понедельник в Брянске частично закроют два железнодорожных переезда
В понедельник, 7 октября, с 7.00 до 17.00 в Брянске частично закроют переезд через железную дорогу. Ограничение коснется проезда через пути на улице Меньжинского и Уральской.
Как сообщают в городской Госавтоинспекции, движение ограничат из-за работ по укладке асфальтового покрытия переезда.
Автомобилисты смогут воспользоваться только одной полосой движения.
Полицейские просят заранее планировать свой маршрут и при необходимости использовать пути объезда проблемного участка дороги.
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ИСТОЧНИК KP.RU