В понедельник в Брянске частично закроют два железнодорожных переезда

СЕГОДНЯ 14:00 2019-10-06T14:00:05+03:00

Движение через переезд будет ограничено. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Проехать нельзя будет на улице Менжинского и Уральской

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В понедельник, 7 октября, с 7.00 до 17.00 в Брянске частично закроют переезд через железную дорогу. Ограничение коснется проезда через пути на улице Меньжинского и Уральской.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, движение ограничат из-за работ по укладке асфальтового покрытия переезда.

Автомобилисты смогут воспользоваться только одной полосой движения.

Полицейские просят заранее планировать свой маршрут и при необходимости использовать пути объезда проблемного участка дороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU