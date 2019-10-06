2019-10-06T14:00:05+03:00
Авто

В понедельник в Брянске частично закроют два железнодорожных переезда

Проехать нельзя будет на улице Менжинского и Уральской
Елена РАКОВА
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Движение через переезд будет ограничено.Движение через переезд будет ограничено.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В понедельник, 7 октября, с 7.00 до 17.00 в Брянске частично закроют переезд через железную дорогу. Ограничение коснется проезда через пути на улице Меньжинского и Уральской.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, движение ограничат из-за работ по укладке асфальтового покрытия переезда.

Автомобилисты смогут воспользоваться только одной полосой движения.

Полицейские просят заранее планировать свой маршрут и при необходимости использовать пути объезда проблемного участка дороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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