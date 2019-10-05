На берегу Десны в Брянске нашли гранату
Взрывоопасный предмет пролежал в земле больше 70 лет
Опасную находку уничтожили.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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На берегу Десны в Бежицком районе Брянска нашли гранату времен Великой Отечественной войны. Она пролежала в земле больше 70 лет. Взрывоопасный предмет обнаружили вечером в субботу, 5 октября.
- На место обнаружения выехала группа спецработ брянского пожарно-спасательного центра, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - В 20.15 взрывоопасный предмет - гранату Ф-1 - нашли и уничтожили.
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ИСТОЧНИК KP.RU