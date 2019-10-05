В Выгоничах автомобилистка протаранила забор дома

СЕГОДНЯ 15:48 2019-10-05T15:48:31+03:00

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В Выгоничах 27-летняя автомобилистка протаранила забор дома. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 7.40 4 октября на улице Калинина. По предварительной информации, девушка-водитель автомобиля "Рено Логан" не справилась с управлением и врезалась в ехавшую "Ладу Калину", за рулем которой был 24-летний водитель.

После удара иномарка врезалась в забор дома. В ДТП пострадали два человека. У 64-летней пассажирки автомобиля "Лада Калина" диагностировали ушиб лба. У водителя отечественого авто - сотрясение головного мозга, ушиб позвоночника. После оказания медпомощи мужчину отпустили, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU