В Брянске водитель легковушки сбил двух пешеходов-нарушителей

СЕГОДНЯ 15:05 2019-10-05T15:05:34+03:00

Переходящие дорогу мужчина и женщина, были пьяны

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40-летний водитель легковушки в Брянске сбил двух пешеходов. ДТП произошло 4 октября около пяти часов утра на улице Никитина в Володарском районе.

По предварительной информации, автомобилист ехал на "Шевроле Ланос" к улице Речной, когда сбил мужчину и женщину, вышедших на дорогу в неположенном месте.

Приехавшие на место автоаварии медики диагностировали у 51-летнего пешехода ушибленую рану головы, перелом стенки левой гайморовой пазухи. У 41-летней женщины - перелом затылочной области. Обоих пострадавших госпитализировали. У них установили алкогольное опьянение.

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ИСТОЧНИК KP.RU