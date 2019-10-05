В Брянске водитель легковушки сбил двух пешеходов-нарушителей
40-летний водитель легковушки в Брянске сбил двух пешеходов. ДТП произошло 4 октября около пяти часов утра на улице Никитина в Володарском районе.
По предварительной информации, автомобилист ехал на "Шевроле Ланос" к улице Речной, когда сбил мужчину и женщину, вышедших на дорогу в неположенном месте.
Приехавшие на место автоаварии медики диагностировали у 51-летнего пешехода ушибленую рану головы, перелом стенки левой гайморовой пазухи. У 41-летней женщины - перелом затылочной области. Обоих пострадавших госпитализировали. У них установили алкогольное опьянение.
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ИСТОЧНИК KP.RU