В центральной детской библиотеке Брянска устроят "Большой книговорот"
В среду, 9 октября, в рамках всероссийского дня чтения в центральной детской библиотеке имени Максима Горького устроят "Большой книговорот". На этом фримаркете все желающие смогут подарить книги из своих домашних библиотек тем, кто придет на акцию, или отдать их в дар библиотек.
Весь день в библиотеке будет идти хит-парад выставок:
Самая длинная выставка - выставка лучших книг в библиотеке «Новому поколению — лучшие книги и журналы»;
Самая короткая выставка - выставка одной книги;
Самая новая выставка книг, недавно поступивших в библиотеку;
Самая необычная выставка книг нового формата (3D-книги, книги-панорамы, книжки-игрушки, «говорящие» книги, книги с дополненной реальностью и др.);
Электронная выставка нового поколения.
Также в этот день с 12.00 до 13.00 в библиотеке состоится встреча с писателем.
Где: Брянск, улица Молодой Гвардии, 35.
Когда: 9 октября с 12.00 до 14.30
Телефон для справок — 57-25-12.
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ИСТОЧНИК KP.RU