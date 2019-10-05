В центральной детской библиотеке Брянска устроят "Большой книговорот"

СЕГОДНЯ 11:40 2019-10-05T11:40:36+03:00

В городе отметят всероссийский день чтения

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В среду, 9 октября, в рамках всероссийского дня чтения в центральной детской библиотеке имени Максима Горького устроят "Большой книговорот". На этом фримаркете все желающие смогут подарить книги из своих домашних библиотек тем, кто придет на акцию, или отдать их в дар библиотек.

Весь день в библиотеке будет идти хит-парад выставок:

Самая длинная выставка - выставка лучших книг в библиотеке «Новому поколению — лучшие книги и журналы»;

Самая короткая выставка - выставка одной книги;

Самая новая выставка книг, недавно поступивших в библиотеку;

Самая необычная выставка книг нового формата (3D-книги, книги-панорамы, книжки-игрушки, «говорящие» книги, книги с дополненной реальностью и др.);

Электронная выставка нового поколения.

Также в этот день с 12.00 до 13.00 в библиотеке состоится встреча с писателем.

Где: Брянск, улица Молодой Гвардии, 35.

Когда: 9 октября с 12.00 до 14.30

Телефон для справок — 57-25-12.

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ИСТОЧНИК KP.RU