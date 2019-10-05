Водителей ждут сплошные проверки на дорогах в Унечском, Навлинском и Брянском районе
В Брянской области водителей ждут два дня сплошных проверок. Они пройдут 6 и 7 октября в Унечском, Нвлинском и Брянском районах.
6 октября инспекторы ДПС расположатся на 114 километре автодороги «Орел-Смоленск» в Брянском районе. 7 октября сотрудники Госавтоинспекции будут проверять автомобилистов в Унече и Навле.
- Цельэтих сплошных проверок - выявление и пресечение фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, - уточнили в областной Госавтоинспекции.
В полиции напоминают, что все участники дорожного движения равны в правах и обязанностях. И просят быть предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдать Правила дорожного движения!
Если вы стали свидетелем нарушений Правил дорожного движения, в том числе управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону (4832) 74-36-84.
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ИСТОЧНИК KP.RU