Водителей ждут сплошные проверки на дорогах в Унечском, Навлинском и Брянском районе

СЕГОДНЯ 11:02 2019-10-05T11:02:23+03:00

Полицейские будут проверять всех водителей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

В Брянской области водителей ждут два дня сплошных проверок. Они пройдут 6 и 7 октября в Унечском, Нвлинском и Брянском районах.

6 октября инспекторы ДПС расположатся на 114 километре автодороги «Орел-Смоленск» в Брянском районе. 7 октября сотрудники Госавтоинспекции будут проверять автомобилистов в Унече и Навле.

- Цельэтих сплошных проверок - выявление и пресечение фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, - уточнили в областной Госавтоинспекции.

В полиции напоминают, что все участники дорожного движения равны в правах и обязанностях. И просят быть предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдать Правила дорожного движения!

Если вы стали свидетелем нарушений Правил дорожного движения, в том числе управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону (4832) 74-36-84.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU