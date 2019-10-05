В октябре юбилей отметят 160 брянских долгожителей
В октябре 160 брянских долгожителей получат персональное поздравление президента России. Им исполнится 90 и 95 лет. Большинство юбиляров – женщины, мужчин среди именинников - лишь четверть.
134 жителя области отметит свой 90-й день рождения, двадцать шесть – 95-ый.
- Двенадцать именинников родились 14 октября, в православный праздник - Покров Пресвятой Богородицы, - рассказали в пресс-службе ОПРФ по Брянской области.
Среди именинников августа есть люди с необычными, редкими именами. Такими, как Фекла, Ираида, Марфа, Ида, Ефросинья, Карл. Самые распространенные имена у рожденных в октябре именинников- женщин – Мария, Анна и Зинаида, у мужчин – Иван и Михаил.
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ИСТОЧНИК KP.RU