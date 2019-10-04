В Трубчевске пенсионерка на скутере сбила 64-летнего велосипедиста

СЕГОДНЯ 11:35 2019-10-04T11:35:39+03:00

Пострадали два человека

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В Трубчевске 66-летняя водитель скутера сбила 64-летнего велосипедиста. ДТП произошло около 9.40 на улице Володарского в среду, 3 октября.

По предварительной информации областного ГИБДД, пенсионерка ехала на скутере Sym по улице Володарского.

В больницу с переломом ноги попала пожилая скутеристка. Велосипедист отделался ссадинами и ушибами.

- Мужчине назначили лечение и отпустили домой, - говорят в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU