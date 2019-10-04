2019-10-04T11:35:39+03:00
Общество

В Трубчевске пенсионерка на скутере сбила 64-летнего велосипедиста

Пострадали два человека
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
ДТП случилось 3 октября.ДТП случилось 3 октября.Фото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:

В Трубчевске 66-летняя водитель скутера сбила 64-летнего велосипедиста. ДТП произошло около 9.40 на улице Володарского в среду, 3 октября.

По предварительной информации областного ГИБДД, пенсионерка ехала на скутере Sym по улице Володарского.

В больницу с переломом ноги попала пожилая скутеристка. Велосипедист отделался ссадинами и ушибами.

- Мужчине назначили лечение и отпустили домой, - говорят в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Суражского района до смерти забил приятеля
В Брянске ограничат движение на переезде на улице Уральской
В Брянске в школе №36 открыли детскую спортивную площадку
В субботу в Брянске объединят маршруты троллейбусов №1 и №4
Из Брянска открыли продажи авиабилетов в Минеральные Воды
В Брянске капитально отремонтировали спортзал госуниверситета
В Погарском районе из воды подняли тело 61-летнего мужчины
В Брянске поймали наркоторговца
Жителей Брянска оштрафовали на полмиллиона рублей за незаконную врезку в канализацию
В Брянске иномарку отбросило на 11-летнюю девочку
На путепроводе в Фокинском районе Брянска установили стационарную камеру
Брянских полицейских наградили за спасение девушки на мосту
В Брянске ищут пропавшую женщину с пятилетним сыном
В Клетне работникам детской спортшколы задерживали зарплату
Из Москвы в Брянск будут ходить двухэтажные поезда
Замглавы комаричской администрации оштрафовали за безразличие
В парке железнодорожников Брянска построят новый детский городок
Гордимся нашими учителями