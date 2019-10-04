В Трубчевске пенсионерка на скутере сбила 64-летнего велосипедиста
Пострадали два человека
ДТП случилось 3 октября.Фото: Сергей ГАПОН
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В Трубчевске 66-летняя водитель скутера сбила 64-летнего велосипедиста. ДТП произошло около 9.40 на улице Володарского в среду, 3 октября.
По предварительной информации областного ГИБДД, пенсионерка ехала на скутере Sym по улице Володарского.
В больницу с переломом ноги попала пожилая скутеристка. Велосипедист отделался ссадинами и ушибами.
- Мужчине назначили лечение и отпустили домой, - говорят в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU