Под Брянском осудят 19-летнего парня, до смерти забившего приятеля

СЕГОДНЯ 12:33 2019-10-03T12:37:13+03:00

Трагедия произошла в гостях у погибшего

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На скамье подсудимых окажется 19-летний житель Брянского района, которого обвиняют смертельном избиении мужчины. Драма разыгралась в марте этого года, рассказали в следственном комитете.

По версии следствия, обвиняемый был в гостях у 51-летнего знакомого в деревне Домашово под Брянском. Они выпивали, вспыхнула ссора. Обвиняемый ударил приятеля кулаком в голову, отчего последний упал на пол. После этого гость продолжил избивать мужчину.

Пострадавший получил более 40 ударов руками и ногами по различным частям тела.

- Он умер на следующий день у себя дома, - говорят пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

На парня завели уголовное дело по статье «Причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Его судьбу решит суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU