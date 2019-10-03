В Выгоничах нашли опасные детские площадки

СЕГОДНЯ 11:17 2019-10-03T11:18:42+03:00

Выгоничские детские площадки - не для детей. Фото: Евгения ГУСЕВА

На покрытии были дефекты и другие нарушения

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Проверку прокуратуры не прошли детские площадки в поселке Выгоничи. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Выяснилось, что на одной из детских игровых площадок нет обязательного ударопоглощающего покрытия, а покрытие спортивной игровой площадки повреждено. Из-за этого в воздух может выделяться вредная песчано-цементная пыль.

- Были и другие нарушения, - говорят в прокуратуре. - Суд, куда прокуратура обратилась с иском, обязал поселковую администрацию принять необходимые меры.

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ИСТОЧНИК KP.RU