2019-10-02T17:19:24+03:00
Общество

Поздравления учителям

В концертном зале «Дружба» для брянских педагогов прошло торжественное мероприятие, посвящЕнное Дню учителя
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Фото: Пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.Фото: Пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.
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В зале собрались представители брянских школ, учреждений дополнительного образования, детских садов. Поздравления с профессиональным праздником принимали ветераны педагогического труда и молодые специалисты.

Участников торжества приветствовали директор департамента внутренней политики Брянской области Татьяна Кулешова, заместитель директора департамента образования и науки Брянской области Наталья Чернякова, первый заместитель Главы Брянской городской администрации Виктор Предеха, председатель Брянской областной организации профсоюзов работников народного образования и науки Российской Федерации Анна Голубева.

От имени Главы города Брянска Марины Дбар и депутатов Брянского городского Совета к коллегам обратился председатель комитета по образованию Брянского городского Совета народных депутатов, народный учитель Российской Федерации Игорь Афонин:

- Профессия учителя самая значимая, самая уважаемая и самая обсуждаемая. Именно учитель дает знания, развивает навыки и умения детей, выявляет их способности и таланты, организует учебно-воспитательный процесс на коллективистских, личностных, гуманистических началах, способствует успешной социализации и адаптации детей, формирует креативную, всесторонне развитую личность.

Игорь Афонин отметил, что успешное и эффективное развитие системы образования находится под пристальным вниманием президента России Владимира Путина, в области - губернатора Александра Богомаза, в Брянске - руководителей города.

В областном центре в последние годы строятся детские сады и школы, открыты «Сириус», «Кванториум», предуниверсарий. Это делается для создания комфортных условий получения качественного образования детей.

Со сцены концертного зала «Дружба» музыкальными номерами приветствовали наставников воспитанники центра внешкольной работы, ученики школы № 67, и танцевальный коллектив детского сада № 81 «Жаворонок».

Артисты Брянской областной филармонии подготовили концерт, посвященный Дню учителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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