Юный рецидивист из Климовского района пойдет под суд за магазинную кражу

СЕГОДНЯ 13:37 2019-10-02T13:37:39+03:00

Парень вынес из торговой точки продуктов, сигарет и спиртного на 11 тысяч рублей

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17-летний рецидивист из Климовского района снова пойдет под суд. На этот раз парня подозревают в краже из магазина села Крапивное. Ночью злоумышленник разбил окно в торговой точке и забрался внутрь. Он смел с прилавков продукты, прихватил сигареты и спиртное и выбрался наружу.

- Ущерб причиненный магазину оценили в 11 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - Успешной краже способствовал факт, что торговый объект не был оборудован сигнализацией.

Вскоре оперативники вышли на след и задержали подозреваемого в преступлении молодого человека из деревни Сачковичи.

- Задержанный признался, что вывез похищенное на автомобиле знакомого, от которого скрыл криминальное происхождение продуктов и сигарет, - уточнили в полиции. - Молодому человеку предъявили обвинение в краже. Ему грозит до пяти лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU