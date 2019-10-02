Прокуратура: Дятьковские аптеки недоступны для инвалидов
В пяти зданиях нет пандусов и оборудования для слабовидящих
Нарушения нашли в пяти аптеках.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:
Аптеки брянского города Дятьково не прошли проверку прокуратуры. Как сообщает пресс-служба ведомства, нарушения нашли в пяти городских учреждениях.
В частности, здесь нет пандуса, кнопки вызова персонала и предупредительных знаков для слабовидящих.
- По результатам проверки прокуратура завела пять административных дел – на каждую аптеку, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU