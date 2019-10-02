Прокуратура: Дятьковские аптеки недоступны для инвалидов

СЕГОДНЯ 11:16 2019-10-02T11:18:29+03:00

В пяти зданиях нет пандусов и оборудования для слабовидящих

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Аптеки брянского города Дятьково не прошли проверку прокуратуры. Как сообщает пресс-служба ведомства, нарушения нашли в пяти городских учреждениях.

В частности, здесь нет пандуса, кнопки вызова персонала и предупредительных знаков для слабовидящих.

- По результатам проверки прокуратура завела пять административных дел – на каждую аптеку, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU