На сельцовском химзаводе устроят учебный взрыв на складах

СЕГОДНЯ 11:11 2019-10-02T11:11:53+03:00

Брянская область участвует во всероссийской тренировке по гражданской обороне. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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В Брянской области идут масштабные учения по гражданской обороне. В среду, 2 октября, силовики отрабатывают ликвидацию ЧС на промышленных объектах. На этот раз учения проходят на сельцовском химическом заводе имени 50-летия СССР.

- По легенде, на одном из крупных химических предприятий Брянщины, находящемся в 30 километрах от областного центра, в результате пожара произошел взрыв, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Согласно замыслу учений, разрушены дома и требуется эвакуация населения. Для ликвидации учебной чрезвычайной ситуации планируется привлечение многопрофильной группировки сил гражданской обороны.

Как отмечают в МЧС, главная задача подобных тренировок – совершенствование знаний и практических навыков личного состава сил гражданской обороны при ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и выполнении мероприятий по гражданской обороне.

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ИСТОЧНИК KP.RU