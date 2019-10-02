2019-10-02T11:11:53+03:00
Общество

На сельцовском химзаводе устроят учебный взрыв на складах

В Брянской области идут масштабные учения по гражданской обороне
Елена РАКОВА
Поделиться:
Брянская область участвует во всероссийской тренировке по гражданской обороне.Брянская область участвует во всероссийской тренировке по гражданской обороне.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
Изменить размер текста:

В Брянской области идут масштабные учения по гражданской обороне. В среду, 2 октября, силовики отрабатывают ликвидацию ЧС на промышленных объектах. На этот раз учения проходят на сельцовском химическом заводе имени 50-летия СССР.

- По легенде, на одном из крупных химических предприятий Брянщины, находящемся в 30 километрах от областного центра, в результате пожара произошел взрыв, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Согласно замыслу учений, разрушены дома и требуется эвакуация населения. Для ликвидации учебной чрезвычайной ситуации планируется привлечение многопрофильной группировки сил гражданской обороны.

Как отмечают в МЧС, главная задача подобных тренировок – совершенствование знаний и практических навыков личного состава сил гражданской обороны при ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и выполнении мероприятий по гражданской обороне.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Комаричей после убийства сожителя не смогла разжалобить суд
Семейную пару из Мглинского района обвиняют в жестоком изнасиловании своей маленькой дочки
Вечером 2 октября в Брянске ограничат движение транспорта на улице Красноармейской
Юный рецидивист из Климовского района пойдет под суд за магазинную кражу
В брянские колонии пытались переправить запрещенные мобильники
Двое жителей Брянска отвезли новую знакомую на пустырь, избили и ограбили
В Брянской области изменится расписание электричек на Жуковском направлении
В Брянске ищут пропавшего 63-летнего пенсионера
Прокуратура: Дятьковские аптеки недоступны для инвалидов
В Суземском районе опаздывала скорая
В Карачевском районе ограничат движение на переезде
Экс-замглавы Володарской райадминистрации Оксана Пунтус пойдет под суд
В Карачевском районе в ДТП погибла автомобилистка
В Брянске сняли на видео трюк с экскаватором и зажигалкой
Брянский предприниматель Андрей Гросс уходит с маршрута №47
Брянских водителей ждут сплошные проверки у детского сада "Богатырь"
Молодежный фестиваль "Под облаками" стартует в Брянске
В Брянске прошел турнир по волейболу памяти воина-интернационалиста Юрия Лизунова