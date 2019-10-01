Молодежный фестиваль "Под облаками" стартует в Брянске

СЕГОДНЯ 18:34 2019-10-01T18:34:32+03:00

Нынешний фестиваль "Под облаками" уже собрал больше 20 команд. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Турнир пройдет уже в 31-й раз

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В Брянске стартует фестиваль учащейся молодежи и туристической общественности "Под облаками". Он пройдет с 4 по 6 октября. Принимать участников будет загородный оздоровительный лагерь "Искорка".

- В этот раз заявки на участие подали свыше 20 молодежных команд предприятий, частных организаций, высших и средних образовательных учреждений, общественных организаций Брянской, Московской, Смоленской, Ярославской, Орловской, Воронежской областей и Луганской Народной Республики, - рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. - Помимо традиционных турэстафеты и соревнований по спортивному ориентированию, юношей и девушек ждут командные конкурсы: визиток, "\вязка узлов" и "испытай себя". А также личные первенства: поднятие гири, дартс, скалолазание, вождение велосипеда, прохождение веревочного городка "богатырские забавы".

А ще команды сыграют в футбол и волейбол, посоревнуются в конкурсе фотографий и споют песни у костра.

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ИСТОЧНИК KP.RU