Молодежный фестиваль "Под облаками" стартует в Брянске
В Брянске стартует фестиваль учащейся молодежи и туристической общественности "Под облаками". Он пройдет с 4 по 6 октября. Принимать участников будет загородный оздоровительный лагерь "Искорка".
- В этот раз заявки на участие подали свыше 20 молодежных команд предприятий, частных организаций, высших и средних образовательных учреждений, общественных организаций Брянской, Московской, Смоленской, Ярославской, Орловской, Воронежской областей и Луганской Народной Республики, - рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. - Помимо традиционных турэстафеты и соревнований по спортивному ориентированию, юношей и девушек ждут командные конкурсы: визиток, "\вязка узлов" и "испытай себя". А также личные первенства: поднятие гири, дартс, скалолазание, вождение велосипеда, прохождение веревочного городка "богатырские забавы".
А ще команды сыграют в футбол и волейбол, посоревнуются в конкурсе фотографий и споют песни у костра.
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ИСТОЧНИК KP.RU