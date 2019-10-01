В Брянске прошел турнир по волейболу памяти воина-интернационалиста Юрия Лизунова

СЕГОДНЯ 18:14 2019-10-01T18:14:13+03:00

В нем приняли участие шесть команд

Изменить размер текста: A A

В Брянске прошел традиционный волейбольный турнир среди девушек памяти воина-интернационалиста Юрия Лизунова. Его принимала городская школа №9.

За победу на соревнованиях боролись шесть команд. Это юные волейболистки из школы №45, гимназии №6, а также брянского филиала РЭУ имени Плеханова, Брянского строительного колледжа, Брянского медико-социального техникума имени Амосова и Брянского техникума питания и торговли

- Все игры были очень напряженными и интересными, - рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. - В итоге за первое место сражались команды гимназии №6 и Брянского строительного колледжа. В борьбе за третье место сошлись БФ Российского экономического университета имени Плеханова и Брянского медико-социального техникума имени Амосова.

Победителем турнира стала гимназия №6 города Брянска. Второе место у Брянского строительного колледжа. "Бронза" досталась девушкам из Брянского медико-социального техникума имени Амосова.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU