В Брянске на новом кольце у ДК железнодорожников произошла первая автоавария
О пострадавших пока ничего не известно
Фото: vk.сom, группа "ЧП и ДТП Брянск".
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Возле нового кольца у Дворца культуры железнодорожников в Фокинском районе Брянска случилось первое ДТП. Об этом сообщают в соцсетях.
По словам очевидцев, возле разворотного кольца не смогли разъехаться две легковушки. Официальной информации об автоаварии не поступало. Неизвестно также, были ли пострадавшие.
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ИСТОЧНИК KP.RU