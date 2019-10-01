В Брянске на новом кольце у ДК железнодорожников произошла первая автоавария

СЕГОДНЯ 12:36 2019-10-01T12:36:56+03:00

О пострадавших пока ничего не известно

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Возле нового кольца у Дворца культуры железнодорожников в Фокинском районе Брянска случилось первое ДТП. Об этом сообщают в соцсетях.

По словам очевидцев, возле разворотного кольца не смогли разъехаться две легковушки. Официальной информации об автоаварии не поступало. Неизвестно также, были ли пострадавшие.

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ИСТОЧНИК KP.RU