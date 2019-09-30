В Клинцах будут судить женщину, обвиняемую в убийстве знакомого

СЕГОДНЯ 16:27 2019-09-30T16:27:23+03:00

Клинчанку будут судить за убийство. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Трагедия произошла во время пьяной ссоры

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На скамье подсудимых окажется жительница Клинцов, которую обвиняют в убийстве. По версии следствия, драма разыгралась днем 14 мая 2019 года.

В гости к обвиняемой пришел ее приятель. Они выпивали, поссорились, и женщина взялась за нож. Она ударила знакомого в грудь, отчего потерпевший умер на месте.

- Поняв, что произошло, клинчанка сама позвонила в полицию и вызвала скорую, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. – Дело направили в суд.

Тот факт, что преступление было совершено в нетрезвом виде, может быть расценено как обстоятельство, отягчающее ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU