2019-09-30T14:52:42+03:00
Происшествия

В Брянске 15-летний водитель мопеда врезался в другой мопед

Пострадали два человека
Ольга УМАРОВА
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Подробности ДТП выяснят полицейские.Подробности ДТП выяснят полицейские.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Брянске столкнулись два мопеда. ДТП произошло около восьми вечера на улице Делегатская в воскресенье, 29 сентября.

По предварительной информации областного ГИБДД, 15-летний водитель мопеда Irbis ехал по улице Делегатской к выезду Брянска. Он не учел дистанцию и врезался в точно такой же мопед, ехавший впереди. За рулем второго транспорта находился 27-летний водитель.

Пострадали оба водителя. В больницу с переломом ноги положили 15-летнего водителя. У 27-летнего участника ДТП - закрытая черепно-мозговая травма (предварительно), сотрясение мозга (предварительно) и рана носа. Его отпустили на домашнее лечение

- Взрослый водитель мопеда отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, - уточнили в ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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