Брянским коммунальщикам купят 49 машин для уборки зимой

СЕГОДНЯ 14:29 2019-09-30T14:29:40+03:00

На них потратят 160 миллионов рублей

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В понедельник, 30 сентября, руководителям брянских больниц передали ключи от 15 автомобилей скорой помощи. Торжественная церемония прошла на площади Ленина. Ключи от машин вручали губернатор Брянской области Александр богомаз и заместитель полномочного представителя президента России в ЦФЩ Мурат Зязиков.

А за несколько часов до этого прошла рабочая встреча главы региона и заместителя полпреда президента. На ней губернатор рассказал о реализации нацпроекта "Здравоохранение" и подготовке к нынешнему отопительному сезону.

- В области в штатном режиме стартовал отопительный сезон, - сказал Александр Богомаз. - Для обеспечения своевременной уборки дорог и улиц зимой для коммунального хозяйства закупается специальная техника. За средства областного бюджета закупим 49 единиц техники для коммунального хозяйства. Общая сумма, выделенная на эти цели, составляет 160 миллионов рублей. Такое масштабное обновление будет впервые за всю историю коммунального хозяйства региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU