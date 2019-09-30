Брянские автохамы не дают вывозить мусор с контейнерных площадок

СЕГОДНЯ 13:07 2019-09-30T13:07:26+03:00

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Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области направил несколько заявлений в полицию с просьбой привлечь к ответственности водителей, которые оставляют свои машины у контейнерных площадок.

- В течение сентября сразу несколько транспортных компаний, которые занимаются вывозом мусора в Брянске, обратились к нам с жалобами. Перевозчики показали фотографии и рассказали, что в последнее время участились случаи, когда спецтехника, работающая в соответствии с графиком, не может подъехать к контейнерам, чтобы забрать отходы, так как перед площадкой припаркованы чьи-то личные автомобили. В частности, такие ситуации возникли у контейнерных площадок, расположенных по адресам: ул. Б. Хмельницкого, 7, ул. Красноармейская, 93 «Б», ул. Костычева, 86 и в парке ДК «Железнодорожник». По каждому из фактов мы написали заявление в УМВД по городу Брянску и надеемся, что автолюбители будут привлечены к административной ответственности. Не нужно парковаться там, где лично вам удобно, а нужно там, где правильно и возможно, чтобы не мешать другим подъезжать и выполнять свою работу. Мусор должен вывозиться вовремя, и в наш колл-центр не должны поступать звонки от возмущенных жителей с жалобами на транспортные компании, занимающиеся вывозом отходов, - прокомментировал ситуацию генеральный директор компании «Чистая планета» Владимир Чашников.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области напоминает, что загораживать подъезд к контейнерным площадкам и препятствовать работе спецтехники, запрещено! Не превращайтесь в автохамов! Будьте вежливы! Паркуйтесь правильно!

ИСТОЧНИК KP.RU