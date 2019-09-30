2019-09-30T12:47:50+03:00
Происшествия

В Выгоничах иномарка сбила на «зебре» пешехода с велосипедом

Пострадавшего положили в больницу со сломанной ногой
Ольга УМАРОВА
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По факту ДТП полиция проведет проверку.По факту ДТП полиция проведет проверку.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В брянском поселке Выгоничи сбили пешехода, который переходил по «зебре» с велосипедом. ДТП произошло в воскресенье, 29 сентября, около 10 утра.

По предварительным данным областного ГИБДД, виновник аварии - 46-летний водитель Hyundai Sonata, который ехал ехал от улицы Пионерской к автодороге «Брянск-Новозыбков». Мужчина сбил 59-летнего пешехода, перевозившего в руках по пешеходному переходу велосипед.

- С диагнозом «открытый перелом правой голени» пострадавшего пешехода госпитализировали, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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