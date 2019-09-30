2019-09-30T12:42:15+03:00
Происшествия

Брянского фальшивомонетчика задержали в Краснодарском крае

К операции привлекли бойцов Росгвардии
Елена РАКОВА
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Брянского фальшивомонетчика задержалив в Сочи.Брянского фальшивомонетчика задержалив в Сочи.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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В Краснодарском крае брянские полицейские задержали уроженца нашего региона, которого подозревают в сбыте фальшивых денег. 27-летний брянец скрывался от следствия, его объявили в федеральный розыск. В операции по задержанию также участвовали бойцы спецназа Росгвардии.

- Мужчину подозревают в серии сбытов поддельных банкнот номиналом пять тысяч рублей в Брянской и Вологодской областях, - уточнили в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - По версии следствия, фальшивые деньги он покупал на специализированных интернет-площадках, обеспечивающих анонимность покупки.

В рамках уголовного дела, которое расследуют по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег», полицейские ищут новые эпизоды криминальной деятельности задержанного. А самого брянца арестовали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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