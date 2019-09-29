В Брянске автомобилист едва не въехал в подъезд многоэтажки

СЕГОДНЯ 20:31 2019-09-29T20:31:46+03:00

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На улице Бежицкой в Брянске автомобилист едва не оказался в подъезде многоэтажки. Так мастерски водитель припарковал свою машину. Автомобиль он оставил максимально близко ко входу в дом.

Фотографию нарушителя опубликовали в соцсетях 29 сентября.

Такое поведение автомобилистка возмутило брянцев. В комментариях горожане потребовали наказать водителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU