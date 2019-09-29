В Брянске сняли на видео пешеходов-нарушителей у БУМа
Люди переходили дорогу на красный свет
Скриншот с видео vk.com, Константин Шкиров
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В Брянске у БУМа сняли на видео пешеходов-нарушителей. Кадры опубликовали в соцсетях 29 сентября. Брянцы идут по пешеходному переходу на красный свет.
Правила дорожного движения за ролик нарушили восемь человек. Две девушки в это время еще и разговаривали по телефону.
Пешеходы не только рискуют получить штраф, но и лишиться жизни.
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ИСТОЧНИК KP.RU