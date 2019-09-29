В Брянске пенсионерка получила ушибы, упав в автобусе
Пожилую женщину осмотрели и отпустили домой
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В Брянске на улице Калинина произошло ДТП. Около 12.55 28 сентября в проезжающем автобусе упала пенсионерка, сообщают в областной Госавтоинспекции.
По предварительной информации, 55-летний водитель автобуса ЛИАЗ резко затормозил. А 84-летняя женщина не сумела удержаться.
В ДТП пассажирка получила ушибы грудины и грудной клетки. Медики оказали пострадавшей помощь и отпустили домой.
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ИСТОЧНИК KP.RU