Руководитель Брянского городского оркестра русских народных инструментов отпраздновал юбилей
28 сентября в брянской областной филармонии прошел юбилейный вечер Владимира Осипова. Руководитель Брянского городского оркестра русских народных инструментов отпраздновал 70-летие.
С праздником заслуженного работника культуры поздравили коллеги, областные власти.
Владимир Осипов отдал служению брянской культуре больше 36 лет. Со своим оркестром дирижер выступает вместе с Могилевским оркестром народных инструментов, вокальным ансамблем «Воронежские девчата», музыкантами Южной Кореи, народным артистом России Геннадием Каменным и другими исполнителями.
В этот день за многолетний труд и преданность профессии Владимиру Осипову вручили награды от губернатора и департамента культуры, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.
Праздничный вечер продолжил концерт маэстро.
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ИСТОЧНИК KP.RU