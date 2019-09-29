2019-09-29T11:13:27+03:00
Общество

Руководитель Брянского городского оркестра русских народных инструментов отпраздновал юбилей

Владимира Осипова поздравили с 70-летием со сцены
Мария Дедкова
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Праздничный вечер продолжил концерт маэстро.Праздничный вечер продолжил концерт маэстро.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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28 сентября в брянской областной филармонии прошел юбилейный вечер Владимира Осипова. Руководитель Брянского городского оркестра русских народных инструментов отпраздновал 70-летие.

С праздником заслуженного работника культуры поздравили коллеги, областные власти.

Владимир Осипов отдал служению брянской культуре больше 36 лет. Со своим оркестром дирижер выступает вместе с Могилевским оркестром народных инструментов, вокальным ансамблем «Воронежские девчата», музыкантами Южной Кореи, народным артистом России Геннадием Каменным и другими исполнителями.

В этот день за многолетний труд и преданность профессии Владимиру Осипову вручили награды от губернатора и департамента культуры, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

Праздничный вечер продолжил концерт маэстро.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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