2019-09-28T19:30:45+03:00
Спорт

Брянское «Динамо» вничью сыграло с белгородским «Салютом»

Итог встречи - 1:1
Мария Дедкова
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Фото: vk.com, "Динамо Брянск".Фото: vk.com, "Динамо Брянск".
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Брянское "Динамо" 28 сентября сыграло вничью с футболистами "Салюта" из Белгорода.

Матч 11-го тура первенства России среди команд Профессиональной футбольной лиги прошел в Брянске.

Сине-белые открыли счет на пятой минуте. Гол в ворота соперников забил Артемий Укомский.

На протяжении основного времени представителям "Салюта" не удалось "распечатать" ворота "динамовцев". Однако в самом конце добавленного времени белгородцы активизировались и забили. Автором гола стал Сергей Бутырин.

После этой игры "Динамо-Брянск" опустилось на вторую строчку турнирной таблицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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