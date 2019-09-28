Брянское «Динамо» вничью сыграло с белгородским «Салютом»
Брянское "Динамо" 28 сентября сыграло вничью с футболистами "Салюта" из Белгорода.
Матч 11-го тура первенства России среди команд Профессиональной футбольной лиги прошел в Брянске.
Сине-белые открыли счет на пятой минуте. Гол в ворота соперников забил Артемий Укомский.
На протяжении основного времени представителям "Салюта" не удалось "распечатать" ворота "динамовцев". Однако в самом конце добавленного времени белгородцы активизировались и забили. Автором гола стал Сергей Бутырин.
После этой игры "Динамо-Брянск" опустилось на вторую строчку турнирной таблицы.
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ИСТОЧНИК KP.RU