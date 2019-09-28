В Брянске под колеса иномарки попал пьяный пешеход
43-летний мужчина от госпитализации отказался
В ДТП пешеход получил травму головы и сотрясение мозга.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянске на улице Советской водитель "Ниссана" сбил пьяного пешехода.
Дорожно-транспортное происшествие произошло около 10.50 27 сентября, сообщают в областной Госавтоинспекции.
По предварительной информации, 23-летний водитель за рулем "Ниссан Премьера" ехал в сторону переулка Советского, когда сбил 43-летнего мужчину.
В ДТП пешеход получил травму головы и сотрясение мозга. От госпитализации пострадавший отказался.
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ИСТОЧНИК KP.RU