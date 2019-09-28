2019-09-28T11:25:49+03:00
Звезды

Юная брянская певица Настя Гладилина записала клип с хором Сретенского монастыря

Вместе артисты исполнили композицию «Kyrie Eleison»
Мария Дедкова
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Скриншот с видео vk.com, Анастасия ГладлинаСкриншот с видео vk.com, Анастасия Гладлина
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Брянская певица Анастасия Гладилина продолжает радовать поклонников своим творчеством.

Так, недавно 14-летняя девушка записала клип вместе с хором Сретенского монастыря. Артисты исполнили композицию «Kyrie Eleison».

Ролик уже собрал около пяти тысяч тысяч просмотров.

Напомним, Анастасия Гладилина прославилась в прошлом году.13-летняя исполнительница стала третьей в финале проекта Первого канала «Голос. Дети-5». С тех пор девушка активно выступает на концертах в родном городе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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