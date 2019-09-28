Юная брянская певица Настя Гладилина записала клип с хором Сретенского монастыря
Брянская певица Анастасия Гладилина продолжает радовать поклонников своим творчеством.
Так, недавно 14-летняя девушка записала клип вместе с хором Сретенского монастыря. Артисты исполнили композицию «Kyrie Eleison».
Ролик уже собрал около пяти тысяч тысяч просмотров.
Напомним, Анастасия Гладилина прославилась в прошлом году.13-летняя исполнительница стала третьей в финале проекта Первого канала «Голос. Дети-5». С тех пор девушка активно выступает на концертах в родном городе.
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ИСТОЧНИК KP.RU