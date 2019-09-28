В Брянской области стартовали Дни наблюдений птиц

СЕГОДНЯ 09:58 2019-09-28T09:58:12+03:00

За пернатыми можно наблюдать из окна или на прогулке. Фото: заповедник "Брянский лес"

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C 28 сентября по 6 октября в Брянской области пройдут Дни наблюдений птиц.

Акцию организовал Союз охраны птиц России. В Брянской области проводить ее помогает заповедник "Брянский лес".

Брянцам предложили понаблюдать за пернатыми из окна или на прогулке.

- Чтобы наблюдения вошли в общую базу данных, их нужно записать и передать координаторам, - рассказывают организаторы. - Сначала указать место, где велись наблюдения, их дату и время. Затем привести названия встреченных видов птиц и число особей каждого вида. Если определение птицы вызывает затруднения, можно обратиться к профессиональным орнитологам.

Акция поможет изучить и пересчитать виды пернатых в Брянской области.

Подробнее об акции можно узнать тут.

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ИСТОЧНИК KP.RU