В Брянской области стартовали Дни наблюдений птиц
C 28 сентября по 6 октября в Брянской области пройдут Дни наблюдений птиц.
Акцию организовал Союз охраны птиц России. В Брянской области проводить ее помогает заповедник "Брянский лес".
Брянцам предложили понаблюдать за пернатыми из окна или на прогулке.
- Чтобы наблюдения вошли в общую базу данных, их нужно записать и передать координаторам, - рассказывают организаторы. - Сначала указать место, где велись наблюдения, их дату и время. Затем привести названия встреченных видов птиц и число особей каждого вида. Если определение птицы вызывает затруднения, можно обратиться к профессиональным орнитологам.
Акция поможет изучить и пересчитать виды пернатых в Брянской области.
Подробнее об акции можно узнать тут.
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ИСТОЧНИК KP.RU