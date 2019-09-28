В Дятьковском районе сгорел дом: есть пострадавший
ЧП произошло в деревне Псурь
Изменить размер текста:
В деревне Псурь Дятьковского района произошел пожар в жилом доме. ЧП случилось около четырех утра в субботу, 28 сентября, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.
На место выехали две пожарные автоцистерны. Спасатели обнаружили, что огонь охватил весь дом.
Пожар удалось потушить только через 40 минут. Стало известно, что в огне пострадал человек.
Что стало причиной ЧП, будут выяснять эксперты.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU