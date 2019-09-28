В Дятьковском районе сгорел дом: есть пострадавший

СЕГОДНЯ 09:34 2019-09-28T09:34:11+03:00

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В деревне Псурь Дятьковского района произошел пожар в жилом доме. ЧП случилось около четырех утра в субботу, 28 сентября, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

На место выехали две пожарные автоцистерны. Спасатели обнаружили, что огонь охватил весь дом.

Пожар удалось потушить только через 40 минут. Стало известно, что в огне пострадал человек.

Что стало причиной ЧП, будут выяснять эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU