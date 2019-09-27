В Климовском районе во время пожара погибли мужчина и женщина

СЕГОДНЯ 19:10 2019-09-27T19:10:16+03:00

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Брянские следователи устроили проверку по факту гибели при пожаре мужчины и женщины в Климовском районе. Правоохранителям предстоит выяснить, из-за чего начался пожар, и, что стало причиной гибели двух брянцев.

Огонь вспыхнул около восьми часов вечера в четверг, 26 сентября, в одном из частных домов на улице Щорса в селе Новый Ропск. Пожарным потребовалось около получаса, чтобы потушить пламя. На место они приехали в 20.42, а пожар ликвидировали в 21.15. После этого начали разбирать завалы и обнаружили тела двух жильцов дома - мужчины и женщины.

- Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы, - рассказали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Брянской области. - Сейчас идет опрос всех, кто обладает значимой информацией о происшествии. Также организовали и другие проверочные мероприятия.

После проверки следователи дадут правовую оценку произошедшему, решится вопрос с возбуждением уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU