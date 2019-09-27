2019-09-27T18:31:02+03:00
Спорт

В Брянске открыли веревочный парк в Фокинском районе

Он заработал во всемирный день туризма
Елена РАКОВА
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Фото: vk.com, ЦДиЮТиЭ Брянска.Фото: vk.com, ЦДиЮТиЭ Брянска.
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В пятницу, 27 сентября, в Брянске открыли веревочный парк. Он находится на территории центра детского и юношеского туризма и экскурсий города в Фокинском районе на улице Богдана Хмельницкого, рассказали в учреждении. Обустроили парк на деньги президентского гранта.

В новом комплексе есть трассы двух уровней сложности. Первая часть комплекса подойдет тем, кто только начинает осваивать экстремальные виды спорта. Вторая - для опытных спортсменов-альпинистов.

Все желающие смогут отработать координацию движений, ловкость при преодолении препятствий и проверить свою выносливость, преодолевая трассу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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