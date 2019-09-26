В Брянской области за антисанитарию и неправильные ценники закрыли аптеку

СЕГОДНЯ 14:15 2019-09-26T14:17:59+03:00

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В Злынковском районе запретили работать аптеке. Такое решение принял суд после обращения управления Росздравнадзора по Брянской области.

Выяснилось, что в аптеке не было доступа для маломобильных граждан, А отделка помещений не позволяла проводить влажную уборку.

К слову, ее и не проводили. На полках с лекарствами контролирующие органы нашли пыль. Инвентаря для уборки в аптеке не оказалось.

Кроме того, нашли нарушения и в ценниках на лекарствах. По словам специалистов, на них не было нужной информации.

Рассмотрев все эти доводы, суд решил приостановить деятельность аптеки на 60 дней. Владелец должен устранить все нарушения.

Пока решение не вступило в законную силу, говорят в пресс-службе Арбитражного суда Брянской области. Поэтому его можно обжаловать в апелляционном суде в Туле.

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ИСТОЧНИК KP.RU