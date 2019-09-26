2019-09-26T14:17:59+03:00
Общество

В Брянской области за антисанитарию и неправильные ценники закрыли аптеку

Такое решение принял суд
Мария Дедкова
Поделиться:
Владелец должен устранить все нарушения.Владелец должен устранить все нарушения.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В Злынковском районе запретили работать аптеке. Такое решение принял суд после обращения управления Росздравнадзора по Брянской области.

Выяснилось, что в аптеке не было доступа для маломобильных граждан, А отделка помещений не позволяла проводить влажную уборку.

К слову, ее и не проводили. На полках с лекарствами контролирующие органы нашли пыль. Инвентаря для уборки в аптеке не оказалось.

Кроме того, нашли нарушения и в ценниках на лекарствах. По словам специалистов, на них не было нужной информации.

Рассмотрев все эти доводы, суд решил приостановить деятельность аптеки на 60 дней. Владелец должен устранить все нарушения.

Пока решение не вступило в законную силу, говорят в пресс-службе Арбитражного суда Брянской области. Поэтому его можно обжаловать в апелляционном суде в Туле.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На основании тайного голосования
Полномочия — избранным депутатам
Главой города Брянска стала Марина Дбар
В брянском музее откроют клуб любителей истории
В Брянске сложил полномочия мэр города Александр Макаров
В Брянске строить ливневку на переулке Пилотов закончат к концу октября
Брянские паралимпийцы отправятся на чемпионат мира по легкой атлетике
Экс-главу Брянска Александра Хлиманкова лишили депутатского мандата
Без тепла в Брянске остаются еще две школы и пять детсадов
Брянским фанатам футбола напомнили о правилах поведения на матчах
Главой Клинцов вновь стал Олег Шкуратов
В Брянске запустили 311 из 317 котельных
БМЗ представил в Правительстве области фотовыставку «Мы – Трансмашхолдинг»
В Почепе 17-летний студент напал на прохожую с «розочкой»
В Суземке на два дня закроют железнодорожный переезд
В Брянске дебоширы избили соседа и не пустили к нему скорую помощь
В Супоневе автомобилист врезался в столб и припаркованную машину
Мглинский грабитель-рецидивист получил еще один срок
Жительница Погара отправится в колонию на шесть лет за нечаянное убийство возлюбленного
В Брянске предложили проект благоустройства парка Соловьи