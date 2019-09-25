В Навлинском районе 1 октября закроют железнодорожный переезд

СЕГОДНЯ 16:47 2019-09-25T17:07:02+03:00

Здесь будут менять рельсы

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В Навлинском районе 1 октября закроют движение на железнодорожном переезде у станции Клюковники. Проехать автомобилисты не смогут с 9.00 до 17.00. Здесь будут менять рельсы, сообщают в областной Госавтоинспекции.

Объехать ремонтируемый участок можно через деревню Приволье.

Водителям рекомендуют заранее планировать свой маршрут и использовать альтернативные пути проезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU