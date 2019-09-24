2019-09-24T11:44:25+03:00
Общество

В Гордеевском районе на землях для многодетных семей нашли чужие дома

А на некоторых участках соседи хранили сельхозинвентарь
Ольга УМАРОВА
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Земли для многодетных в Гордеевском районе готовили с "сюрпризом".Земли для многодетных в Гордеевском районе готовили с "сюрпризом".Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Гордеевском районе нашли нарушения с земельными участками для многодетных семей. Об этом сообщает областная прокуратура.

Выяснилось, что на пяти участках, включенных в соответствующий перечень, находились дома бывших собственников или строительный мусор. А именно: остатки уничтоженных огнем построек.

Кроме того, некоторые участки активно использовали жители соседних домов. Они держали здесь сельхозинвентарь, конные телеги, урожай. А номер одного из земельных участков не совпадал с нумерацией сельского населенного пункта.

- Включение в перечень участков, фактически не являющихся свободными, могло возложить на многодетные семьи дополнительные финансовые затраты по сносу строений и расчистке территорий, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - А также по уточнению их имущественного статуса и нумерации. При этом перечень участков для предоставления многодетным семьям в качестве меры соцподдержки муниципалитетом длительное время не пересматривался.

Устранить все нарушения потребовали от главы администрации района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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