В брянской воспитательной колонии устроили день открытых дверей

СЕГОДНЯ 18:45 2019-09-23T18:45:53+03:00

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В брянской воспитательной колонии №4 состоялся день открытых дверей для осужденных и их родных.

- В гости к 13 осужденным в колонию прибыли 20 родственников, - рассказали в пресс-службе УФСИН РФ по Брянской области. - Перед началом встречи врио начальника ИК-4 Юрий Солоников провел для гостей небольшую экскурсию по жилой и промышленной зонам учреждения.

Гости посетили карантинное отделение для вновь прибывших осужденных, столовую и пекарню, где им было предложено попробовать образцы выпечки. После этого, в столовой учреждения состоялась встреча родственников с осужденными.

Осужденные общались с родственниками за чаем и слушали выступление коллектива художественной самодеятельности.

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ИСТОЧНИК KP.RU