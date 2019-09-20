В Брянске пообещали решить проблему с пробками на улице Бежицкой

СЕГОДНЯ 18:23 2019-09-20T18:23:44+03:00

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Жители Брянска на днях пожаловались на пробки на улице Бежицкой. Там сейчас идет ремонт дороги.

Как отметил подрядчик, укладка асфальта продолжается. Кроме того, здесь отремонтировали 160 люков.

Но областные власти обратили внимание на перекресток на улице Бежицкой с улицей Горбатова. Из-за работ здесь образуется километровая пробка.

Подрядчику указали, что проблемный участок нужно было отремонтировать в первую очередь.

- Недостаточно продуманной организацией работ вы искусственно создаете жителям неудобства, - сказал мэр Брянска Александр Макаров. - Решите эту проблему.

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ИСТОЧНИК KP.RU