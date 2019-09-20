2019-09-20T18:23:44+03:00
Общество

В Брянске пообещали решить проблему с пробками на улице Бежицкой

Подрядчика попросили ускориться с проблемным участком
Мария Дедкова
Поделиться:
Фото: vk.com, Руслан ИноземцевФото: vk.com, Руслан Иноземцев
Изменить размер текста:

Жители Брянска на днях пожаловались на пробки на улице Бежицкой. Там сейчас идет ремонт дороги.

Как отметил подрядчик, укладка асфальта продолжается. Кроме того, здесь отремонтировали 160 люков.

Но областные власти обратили внимание на перекресток на улице Бежицкой с улицей Горбатова. Из-за работ здесь образуется километровая пробка.

Подрядчику указали, что проблемный участок нужно было отремонтировать в первую очередь.

- Недостаточно продуманной организацией работ вы искусственно создаете жителям неудобства, - сказал мэр Брянска Александр Макаров. - Решите эту проблему.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Навле и Унече в воскресенье пройдут сплошные проверки
В Брянске пройдет фестиваль спортивного ориентирования и туризма
В Брянске на улице Щукина загорелся склад
Брянцев предупредили о заморозках ночью 21 сентября
Заведующую ФАПом в Суземском районе наградили грамотой главы региона
Брянский педагог отправился в Грозный на финал конкурса «Учитель года»
В Брянске оштрафовали водителя иномарки за опасный обгон у пешеходного перехода
В Брянске потребовали убрать мусор на улице Почтовой
В Брянске ищут пропавшего 63-летнего пенсионера
В Погарском районе в ДТП погиб водитель мини-трактора
В Брянской области начала работать школа сестринского ухода для тяжелобольных людей
В Брянске пройдет одно из крупнейших событий в сфере информационных технологий - ГрафиКон 2019
Коррупция в Брянской области выросла вдвое
Стали известны имена погибших сотрудников спецсвязи в Брянске
В Брянской числятся без вести пропавшими 203 человека
Зубров заметили в поселках рядом с Суземским районом
Убийцы сотрудников спецсвязи в Брянске вооружены табельными пистолетами
Подробности ДТП в Локте: 51-летняя велосипедистка погибла
Брянскую полицию перевели на усиленный режим работы из-за убийства сотрудников спецсвязи
СК: По факту убийства сотрудников спецсвязи в Брянске завели уголовное дело
23 сентября в Брянске стартует отопительный сезон
В Брянской области осудили жителя Москвы за контрабанду синтетических наркотиков
В Брянске дежурят усиленные наряды ГИБДД из-за убийства на вокзале
Брянск встретил Сергея Жукова из «Руки вверх» соленьями и грибами
Брянцев напугало свечение тепличного комплекса в Журиничах
У дворца Гагарина в Брянске откроют дополнительную парковку
Андрей Разин из «Ласкового мая» рассказал, что пел в Брянске вживую