СЕГОДНЯ 18:55 2019-09-20T18:55:30+03:00

Фестиваль пройдет во всех районах города. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В нем поучаствую школьники

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С 25 по 27 сентября в Брянске пройдет фестиваль спортивного ориентирования и туризма.

В нем поучаствуют команды школьников. По данным организаторов, соревнования соберут больше 500 человек.

Участники будут состязаться в спортивном ориентировании, фотографии, интеллектуальных викторинах и других конкурсах, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фестиваль пройдет во всех районах города. Первой эстафету возьмет Бежица. Здесь соревнования пройдут 25 сентября в 10.30 у кинотеатра «Победа».

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ИСТОЧНИК KP.RU