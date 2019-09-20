2019-09-20T15:42:56+03:00
Общество

В Брянской области начала работать школа сестринского ухода для тяжелобольных людей

Медиков обучат уходу за такими пациентами
Мария Дедкова
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Помимо медсестер тяжелобольным пациентам будут помогать: врач-терапевт, врачи-педиатры, врачи-онкологи, массажисты, социальные работники, психологи.Помимо медсестер тяжелобольным пациентам будут помогать: врач-терапевт, врачи-педиатры, врачи-онкологи, массажисты, социальные работники, психологи.Фото: Алексей ФОКИН
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В Брянской области заработала школа сестринского ухода для тяжелобольных людей. Для медиков организуют теоретические семинары, обучат навыкам ухода , обеспечат экспертно-методической поддержкой. Проект реализуют за деньги фонда президентских грантов.

Впереди анализ анкет семей, в которых воспитываются тяжелобольные дети. После этого будут решать вопросы оказания помощи им. Сейчас в регионе идет работа по созданию выездной службы паллиативной помощи.

Структуру выездной службы и штат сотрудников будут рассчитывать в зависимости от количества пациентов, находящихся под опекой, сообщают в Ассоциации сестринского персонала Брянщины.

Помимо медсестер тяжелобольным пациентам будут помогать: врач-терапевт, врачи-педиатры, врачи-онкологи, массажисты, социальные работники, психологи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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