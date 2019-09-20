Коррупция в Брянской области выросла вдвое

СЕГОДНЯ 15:06 2019-09-20T15:06:51+03:00

Такие данные озвучили в прокуратуре

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О коррупции в Брянской области говорили на совещании правоохранительных органов региона.

С начала года выявили 288 коррупционных преступлений. Это в два раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Среди преступлений коррупционной направленности взяточничество составляет 80,9%.

Почти в три раза возросло количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности - 149 против 56.

Средний размер взятки по оконченным уголовным делам составил 81 тысячу рублей.

Правоохранители отметили, что внимание нужно обращать на сферы ЖКХ, строительства, управление государственной и муниципальной собственностью, предоставления государственных и муниципальных услуг.

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ИСТОЧНИК KP.RU